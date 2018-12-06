В ОБСЕ призвали Киев не заставлять всех граждан говорить на украинском

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что на Украине люди могут использовать не только украинский язык, несмотря на цель властей усилить его роль как государственного.
— [Украина] должна оставаться пространством для всех групп различных национальностей с разными языками, которые они должны иметь право использовать, — приводит его слова РИА "Новости".
Заньер считает, что необходимо провести консультации со всеми этническими группами и учитывать их мнение. Также верховный комиссар напомнил, что Украина пообещала соблюдать право меньшинств иметь доступ к их родному языку.
Ранее Рада поддержала законопроект об исключительности украинского языка.
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