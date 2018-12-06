В Москве сторонников ИГИЛ приговорили к 17 и 18 годам за подготовку терактов

Московский окружной военный суд огласил приговор для двух сторонников ИГИЛ*, планировавших серию терактов в людных местах в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС.
— Суд приговорил Нурлана Махсудова к 18 годам и Магомедхабиба Гаджиева к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы один год, — огласил судья.
Их признали виновными по статьям УК РФ "Организация деятельности террористической организации, запрещённой в РФ" и "Незаконное приобретение оружия и взрывчатки".
По информации ФСБ, осуждённые подготавливали серию терактов в людных местах с использованием начинённых гвоздями бомб. В ходе спецоперации оперативники раскрыли несколько ячеек, при обыске были изъяты два пистолета ПМ, гранаты РГД-5 и самодельные взрывные устройства.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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