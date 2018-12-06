СМИ: Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибыл в Москву

Самолёт с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Официальная часть визита начнётся завтра. Греческий премьер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Также проведёт переговоры с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Будут подниматься вопросы торговли, туризма, судоходства и энергетики.

Отдельными темами для обсуждения станут региональные проблемы — ситуация в Сирии, греко-турецкие отношения и кипрский вопрос. Ожидается, что политики подпишут ряд документов.

Отмечается, что приезд греческого премьера может помочь нормализовать отношения между странами после того, как из Афин были высланы два российских дипломата. В Кремле для него готовят тёплую встречу и рассказали о подарках, приготовленных для гостя.