Падение цен на огурцы и помидоры замедлило инфляцию

Снижение цен на огурцы и помидоры по итогам года составит 7–14%. Это замедляет общую инфляцию примерно на 0,1 процентного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чём говорят тренды". Данная тенденция вносит отрицательный вклад в общую инфляцию.

— По нашей оценке, с учётом недельной ноябрьской статистики, снижение цен на огурцы и помидоры по итогам года составит 7–14% г/г, — говорится в бюллетене.

Вместе с тем аналитики ЦБ в ноябре этого года наблюдали ускорение годовой инфляции до 3,9%. По их мнению, к концу года инфляция достигнет целевого уровня 4%.