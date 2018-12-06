Немецкий футболист рассказал, что обманывал тесты с помощью жены-спортсменки

Бывший футболист сборной Германии Штефан Кисслинг признался, что тесты на физическую готовность за него сдавала жена-спортсменка.

— Я никогда ни разу не делал сто процентов упражнений в период подготовки... Они дают вам часы, которые измеряют ваш сердечный ритм и сохраняют упражнения. Поскольку моя жена очень атлетична, она сделала некоторые физические упражнения с браслетом в соответствии с моими характеристиками. Она сделала это так хорошо, что никто не заметил, — рассказал футболист спортивной редакции Bild.de.

Помимо игры за сборную Германии Кисслинг выступал за "Нюрнберг" и "Байер". Сейчас он уже завершил профессиональную карьеру. Штефан Кисслинг с супругой Нориной имеют двоих детей.