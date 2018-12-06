Итальянский журналист признался, что запустил утку про смерть режиссёра Годара

Читайте также

Итальянский журналист признался, что запустил утку про смерть режиссёра Годара

73

Французский режиссер Жан-Люк Годар. Фото: ©РИА Новости

Это не первый случай, когда он "придумывает" новости и создаёт фейковые аккаунты.

Итальянский журналист Томмазо Дебенедетти признался в распространении ложной информации о кончине известного французского кинорежиссёра Жан-Люка Годара, сообщает РИА "Новости".

— Новость о смерти режиссёра Годара — фейк, аккаунт создал я, — заявил Дебенедетти.

Журналист также рассказал, что фейковый аккаунт швейцарского министра тоже создал он.

Это не первый случай, когда Томмазо Дебенедетти сообщает фейковые новости. В 2017-м он уже обманул многих по поводу кончины белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×