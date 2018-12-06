Итальянский журналист признался, что запустил утку про смерть режиссёра Годара

Итальянский журналист Томмазо Дебенедетти признался в распространении ложной информации о кончине известного французского кинорежиссёра Жан-Люка Годара, сообщает РИА "Новости".
— Новость о смерти режиссёра Годара — фейк, аккаунт создал я, — заявил Дебенедетти.
Журналист также рассказал, что фейковый аккаунт швейцарского министра тоже создал он.
Это не первый случай, когда Томмазо Дебенедетти сообщает фейковые новости. В 2017-м он уже обманул многих по поводу кончины белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.
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