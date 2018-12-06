Камбербэтч появился на обложке украинского учебника по литературе

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Камбербэтч появился на обложке украинского учебника по литературе

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Фото © Издательство "Грамота"

Известный британский актёр Бенедикт Камбербэтч оказался на обложке украинского учебника по зарубежной литературе для 10-го класса. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

<p>Фото © Издательство <a href="http://www.gramota.kiev.ua/starsha-shkola/10-klas/470-zarubizhna-literatura-riven-standartu-pidruchnyk-10-klas" target="_blank">&#34;Грамота&#34;</a></p>

Как сообщила журналистам руководитель авторского коллектива книги Ольга Николенко, изображение британца на обложке — не ошибка. В книге разбираются в том числе и современные постановки классических произведений, например "Гамлета", а эту роль также исполнял Камбербэтч.

— Мы хотели, чтобы это произведение заинтересовало современных учеников не только классическими переводами, но и современными воплощениями в кино и театре, — заявила она.

Создатели учебника уверены, что использование популярных у молодёжи персонажей для иллюстраций поможет привлечь к чтению учебников, а образ Бенедикта Камбербэтча они считают вполне органичным на занимаемом им месте.

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