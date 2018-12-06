Эрик Давидыч выпущен из СИЗО

Блогер сразу после этого обратился к сторонникам, поблагодарив их за поддержку, и отправился к семье.

Основатель "Смотры.ру" Эрик Давидыч (Китуашвили) выпущен из СИЗО после почти двухлетнего пребывания за решёткой. Выхода блогера у стен изолятора несколько часов ожидали его сторонники. Они слушали музыку и читали рэп.

Лайф вёл трансляцию этой стихийной акции:

— Спасибо всем огромное, кто верил в меня, кто помогал, кто поддерживал, — обратился Эрик Давидыч к собравшимся, которых едва удалось призвать к спокойствию.

— Невероятно устал, невероятный стресс. К родным! Соберу мозги в кучу и выйдут на связь, — добавил он.

Напомним, 19 октября Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам отбывания срока в колонии общего режима. Однако суд посчитал, что Эрик фактически отбыл срок заключения.