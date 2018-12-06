Посол США назвал ситуацию с ДРСМД стресс-тестом для Москвы и Вашингтона

При этом он добавил, что решение выйти из договора не означает, что США отказываются от контроля над вооружениями.

Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является стресс-тестом для отношений двух стран.

— По истечении 60 дней мы оценим действия Москвы. Думаю, это первый раз, когда мы подвергли Россию проверке. Это очень примечательный и важный момент. Мы в некотором роде проводим стресс-тест для надёжности отношений, — цитирует его РИА "Новости".

При этом он добавил, что США "привержены контролю над вооружениями", но не видят в России надёжного партнёра по ДРСМД.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев, в противном случае США приостановят свои обязательства.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что заявление Помпео несколько запоздало, потому что США сначала заявили о выходе из соглашения, а после "начали искать обоснования, почему они должны это сделать". Кроме того, Вашингтон не предоставил никаких доказательств нарушения РФ договора.