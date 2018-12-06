Суд назначил Марии Бутиной общественного адвоката

Суд округа Колумбия в США назначил арестованной россиянке Марии Бутиной бесплатного общественного адвоката. Об этом сообщает ТАСС.
— Суд назначает А. Дж. Крэмера в качестве адвоката подсудимой Марии Бутиной, — говорится в материалах суда.
Напомним, Бутину задержали в США в июле этого года. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за "работу на иностранное правительство". Аналогичные обвинения могут быть предъявлены её бойфренду Полу Эриксону. Ранее сторона обвинения и стороны защиты выступили с совместным заявлением, в котором выразили надежду на урегулирование дела без суда.
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