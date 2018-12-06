Посольство проверит данные о смерти россиянина в больнице США

Посольство РФ в США проверяет информацию о смерти заключённого иммиграционной тюрьмы во Флориде, который, предположительно, имел российское гражданство.

— В настоящее время посольство выясняет принадлежность умершего к российскому гражданству, обстоятельства и причины его смерти, а также контакты его родственников, — говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, ранее власти США сообщили о смерти гражданина РФ, ожидавшего депортации в иммиграционной тюрьме штата Флорида. Мужчина находился там с июня 2017 года, потому что незаконно оставался в стране после истечения срока действия визы.