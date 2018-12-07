Установлена причина крушения вертолёта владельца "Лестер Сити"

В аварии погиб сам миллиардер, а также двое членов экипажа и двое помощников, находившиеся на борту.

Эксперты из Управления по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB) обнародовали причины крушения вертолёта владельца футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха.

— Используемые пилотом механизмы управления потеряли связь с хвостовым ротором. В результате чего вертолёт совершил неконтролируемый разворот вправо, начал бесконтрольно вращаться и рухнул на землю, — говорится в сообщении ведомства.

В более простом изложении — педали управления поворотом в кабине пилота оказались не прикручены к рулевой системе в хвосте летательного аппарата, из-за чего вертолёт потерял боковую устойчивость и начал, вращаясь, падать на землю.

В докладе сказано, что данная версия событий является приоритетной для следствия, однако расследование других возможных факторов также продолжится.

Напомним, вертолёт владельца футбольного клуба "Лестер Сити" разбился в конце октября этого года после матча чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" у стадиона "Кинг Пауэр". На борту находилось пять человек: два пилота, миллиардер Вишай Шривадданапрабха и два его помощника, все они погибли.