Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Мариинский театр на балет "Щелкунчик"

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ по окончании неформального саммита прибыл в Мариинский театр на балет "Щелкунчик", сообщает РИА "Новости".

У входа в зал их встретили ведущие солисты оперы и балета Мариинки, позже лидеры заняли места в 13-м ряду.

После представления присутствовавшие на нём главы стран СНГ пообщались с труппой, а также поздравили сотрудников Мариинки с наступающим Новым годом.