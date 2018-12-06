Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Мариинский театр на балет "Щелкунчик"

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Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Мариинский театр на балет "Щелкунчик"

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Фото: © Михаил Метцель/ТАСС/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ по окончании неформального саммита прибыл в Мариинский театр на балет "Щелкунчик", сообщает РИА "Новости".

У входа в зал их встретили ведущие солисты оперы и балета Мариинки, позже лидеры заняли места в 13-м ряду.

После представления присутствовавшие на нём главы стран СНГ пообщались с труппой, а также поздравили сотрудников Мариинки с наступающим Новым годом.

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