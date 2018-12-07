Пентагон увидел угрозу в действиях России в Атлантическом океане

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Пентагон увидел угрозу в действиях России в Атлантическом океане

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

В Пентагоне считают крупной угрозой для США действия ВМФ России в северной части Атлантического океана. Об этом заявил министр американских ВМС Ричард Спенсер, передаёт ТАСС.

— Северная Атлантика является отдельным театром действий. Речь идёт о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот (ВМС США), — сказал Спенсер, комментируя действия России в регионе.

Ранее в Пентагоне уже заявляли, что Россия и Китай бросают Соединённым Штатам наиболее серьёзный вызов в настоящее время и это "необходимо учитывать при определении приоритетов в военной политике".

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