Пентагон увидел угрозу в действиях России в Атлантическом океане

В Пентагоне считают крупной угрозой для США действия ВМФ России в северной части Атлантического океана. Об этом заявил министр американских ВМС Ричард Спенсер, передаёт ТАСС.

— Северная Атлантика является отдельным театром действий. Речь идёт о крупной угрозе, и потому мы создали Второй флот (ВМС США), — сказал Спенсер, комментируя действия России в регионе.

Ранее в Пентагоне уже заявляли, что Россия и Китай бросают Соединённым Штатам наиболее серьёзный вызов в настоящее время и это "необходимо учитывать при определении приоритетов в военной политике".