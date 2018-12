В Эстонии скончался участник британской группы Buzzcocks Пит Шелли, сообщает Би-би-си. Музыканту было 63 года.

Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ. Другие подробности не приводятся.

Группа Buzzcocks образовалась в Манчестере в 1976 году и одной из первых начала исполнять поп-панк. Известна своим хитом Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've).