Посольство РФ рассказало про "обострение шпиономании" в Британии

По словам дипломатов, таким образом в британском правительстве создают трудности для работы российского посольства.

Представитель Посольства РФ в Лондоне рассказал об "обострении шпиономании" в Великобритании, из-за чего усложняется общение дипломатов с представителями британской общественности.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что британские спецслужбы якобы наблюдают активизацию деятельности российских разведчиков, работающих в том числе под дипломатическим прикрытием.

— К сожалению, в очередной раз становимся свидетелями обострения шпиономании в британском обществе, — приводит его слова РИА "Новости".

Он добавил, что Правительство Великобритания продолжает прикладывать усилия для создания нездоровой атмосферы вокруг российской дипмиссии в Лондоне, а поездки по стране являются неотъемлемой частью работы дипломата.

Ранее глава MI6 Алекс Янгер заявил, что Россия пытается дестабилизировать Великобританию. В российском посольстве в свою очередь заявили, что это не соответствует истине. Кроме того, ряд британских СМИ сообщили, что MI5 рассматривает оставшихся на территории королевства после инцидента в Солсбери дипломатов как агентов российской разведки.