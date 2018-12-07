В США заявили, что даже не обсуждают военный ответ на керченский инцидент

США не обсуждают возможность военного ответа на действия России в Керченском проливе. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

— Не было военного ответа, не было обсуждения о военном ответе на [инцидент] в Азовском море, — цитирует генерала ТАСС.

Данфорд добавил, что отношения Вашингтона и Киева сосредоточены на двух вещах: помощи в реформировании ВСУ и обеспечении их оборонными возможностями. Он призвал "не путать два вопроса" — инцидент в Керченском проливе и помощь Украине в целом.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения. Накануне, 6 декабря, американские СМИ сообщили, что США готовятся к отправке своего корабля в Чёрное море якобы в качестве "ответа" на действия России в Керченском проливе.