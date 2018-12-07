Вайнштейн распространил письмо с рассказом о худшем кошмаре в жизни

Скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн разослал своим друзьям письмо с признанием в том, что его жизнь за последний год превратилась в кошмар. Об этом сообщает The New York Times.

— У меня был адский год. Худший кошмар моей жизни, — с таких слов начинается письмо.

Далее по тексту Вайнштейн критикует следователей, которые занимаются его делом, а также просит знакомых обсудить некоторые материалы по телефону.

Письмо быстро получило распространение в Голливуде, вызвав поток возмущений у женщин, которые обвиняют экс-продюсера в сексуальном преследовании. Они считают, что таким образом Вайнштейн пытается раскачать лодку, чтобы избежать наказания.

При этом его адвокат заявил, что письмо не является частью какой-то тактики поведения, было отправлено продюсером с личного почтового адреса и предназначалось для нескольких близких людей.

Ранее редакция Лайфа сообщала, что Элизабет Феган — адвокат потерпевших в деле Вайнштейна — заявляла, что жертвами действий бывшего кинопродюсера могли стать около тысячи женщин.