V. Putin. Президенту РФ подарили именной гоночный шлем

Глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину гоночный шлем. На него нанесена надпись V. Putin и российский триколор, сообщает ТАСС.
Встреча Путина и Тодта прошла в Мариинском театре после балета "Щелкунчик", который посетили лидеры стран СНГ.
Они обсудили вопросы развития автоспорта в РФ. Президент РФ также пригласил Тодта оценить крупный автомобильный центр под Петербургом.
Международная автомобильная федерация была основана в 1904 году. Сейчас она объединяет более 230 национальных автоклубов и ассоциаций из 130 стран, членами которых являются более 100 млн автомобилистов. Жан Тодт возглавляет федерацию с 2009 года.
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