Телеканалы отказались от дебатов Мэй и Корбина по Brexit

Два телеканала, предлагавшие организовать публичную дискуссию, отказались от этой идеи.

Теледебаты между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и лидером оппозиции Джереми Корбином по Brexit были отменены, так как два телеканала, предложившие эту идею, отказались от проведения дискуссии.

Дебаты были запланированы на воскресение, 9 декабря. Провести их вызвались два телеканала — Би-би-си и ITV. Однако от предложения Би-би-си отказался Корбин, так как телекомпания планировала устроить дебаты с участием ещё некоторых политиков, кроме Мэй и Корбина. ITV об отмене дебатов сообщил в четверг, 7 декабря.

— Мы разрабатываем план вещания к предстоящему в следующий вторник (11 декабря. — Прим. Лайфа) важному голосованию (по соглашению с ЕС о Brexit. — Прим. Лайфа) в палате общин, и на нашем канале эфир будет предоставлен целому ряду различных голосов и мнений, — говорится в сообщении ITV.

В конечном итоге теледебаты про Brexit пройдут на канале Channel 4, но без участия Мэй и Корбина. Кто из политиков примет в них участие, неизвестно.