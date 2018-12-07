Опубликован тизер финального сезона "Игры престолов"

Даже несмотря на "скупость" ролика и отсутствие в нём важных деталей, количество просмотров неуклонно растёт.

На официальном YouTube-канале известного сериала "Игра престолов" был опубликован тизер к новому сезону, премьера которого должна состояться на канале HBO в апреле 2019 года.

— Огонь и лёд. Последний сезон "Игры престолов" начинается в апреле этого года, — говорится в описании к видео.

Видеозапись продолжительностью менее одной минуты не включает ни одного кадра из фильма или реплики кого-то из актёров. Большую часть ролика авторы показывают нарастающее противостояние двух противоположных начал — ледяного и огненного, очевидно, намекая на большое количество сражений в финальном сезоне сериала.

Ранее редакция Лайфа сообщала, что руководство телеканала НBO заявило о съёмках специального эпизода для сериала "Игра престолов".