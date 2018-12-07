Москалькова рассказала о состоянии украинских моряков в СИЗО

По её словам, моряки ведут переписку с родными по электронной почте и читают книги из местной библиотеки.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ в Керченском проливе, и рассказала об их состоянии в "Инстаграме".

— Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья, — написала она.

По словам Москальковой, моряки находятся в СИЗО № 1 УФСИН России по городу Москве. У них есть возможность вести переписку по электронной почте со своими родственниками, пользоваться библиотекой, где каждый уже выбрал себе "литературу по вкусу".

Как писал ранее Лайф, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.