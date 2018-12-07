Звезда "Такси" Сами Насери приехал в Москву ради нового фильма

Звезда фильма "Такси" французский актёр Сами Насери снова приехал в Москву. Публикации, свидетельствующие о пребывании в столице, появились в его инстаграм-аккаунте.

Кроме того, его представитель и переводчик Дарья Ваганова рассказала, что актёр собирается провести в России переговоры по поводу будущего фильма его брата, который хотят снимать в нашей стране.

— Цель визита — встреча с партнёрами по поводу будущего фильма его брата Биби "Учитель". Насери пробудет в России до конца декабря, — цитирует Ваганову ТАСС.

По сценарию, главный герой картины — учитель, который работает в колонии для несовершеннолетних и помогает им найти свой путь в жизни. Предполагается, что в фильме снимутся как сам Насери, так и и российские артисты, имена которых пока не называются.

Последний визит Насери в Россию закончился не слишком позитивно — в августе он повздорил с посетителями бара в центре Москвы и был избит. После этого французу потребовалась операция.