СМИ: Канада стала чаще отказывать украинцам в визе

Канада стала чаще отказывать гражданам Украины в получении виз. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".
— В 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%, — заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут без виз путешествовать по странам Шенгенской зоны. В течение 90 дней украинцы имеют свободный доступ в эти страны, однако не имеют права на работу или учёбу.
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