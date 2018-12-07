СМИ: Канада стала чаще отказывать украинцам в визе

Канада стала чаще отказывать гражданам Украины в получении виз. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

— В 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%, — заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут без виз путешествовать по странам Шенгенской зоны. В течение 90 дней украинцы имеют свободный доступ в эти страны, однако не имеют права на работу или учёбу.