По стопам Кокорина? Игроки "Арсенала" устроили вечеринку с водкой и 70 девушками

Футболисты лондонского "Арсенала" устроили вечеринку с веселящим газом, шампанским и водкой перед началом сезона. Видео с мероприятия оказалось в распоряжении издания The Sun.

По данным журналистов, дело было за несколько дней до начала сезона. В "корпоративе" приняли участие Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Маттео Гендузи, Месут Озил, Сеад Колашинац, Генрих Мхитарян и Шкодран Мустафи. Некоторые из них употребляли опасный для здоровья веселящий газ.

Кроме того, на вечеринке был алкоголь на сумму 30 тысяч фунтов — шампанское и водка, а для развлечения футболистов было приглашено 70 девушек.

На старте сезона "Арсенал" в домашней игре уступил "Манчестер Сити" — 0:2, а через несколько дней проиграл "Челси" на выезде со счётом 3:2.