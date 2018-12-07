Адвокат назвал неприемлемой "сделку" по выходу Ассанжа из посольства Эквадора

По словам юриста, нельзя предъявлять обвинения за публикацию правдивой информации.

Адвокат Джулиана Ассанжа Бэрри Поллак отверг предложение президента Эквадора Ленина Морено покинуть здание посольства страны в Лондоне при условии, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где существует угроза его жизни.

— Предположение, что Ассанж не должен бояться судебного преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидным образом неправильно. Никто не должен быть обвиняемым за публикацию правдивой информации, — приводит слова Поллака газета Telegraph.

По его мнению, подобная сделка является неприемлемой и, поскольку в США выдвинуты обвинения против Ассанжа, Эквадор должен предоставить Ассанжу убежище.

Напомним, с 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж скрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне. По сообщениям СМИ, Минюст США предъявил ему обвинения в разглашении государственной тайны. Сам Ассанж готов покинуть здание посольства только в том случае, если его не экстрадируют в США.