"Гриша, сынище, с днём рождения!" Муж Боярской показал новорождённого сына

Супруг Елизаветы Боярской актёр Максим Матвеев опубликовал фото сына, который появился на свет 5 декабря, а также рассказал, что новорождённого назвали Григорием.

— Урожайный нынче год. Гриша, сынище, с днём рождения! Будь здоров! Тут у нас интересно и весело. Компания у тебя отличная, так что не заскучаем! —написал Матвеев в "Инстаграме" и далее поблагодарил супругу. — Спасибо за это чудо, за эту радость. Ты моя умница, моя героиня, моя любовь.

Сама актриса также несколько часов назад опубликовала пост, в котором поблагодарила за поздравления.

Напомним, 5 декабря актриса стала мамой во второй раз, она и малыш чувствуют себя хорошо. Боярская и Матвеев также воспитывают старшего сына — шестилетнего Андрея.