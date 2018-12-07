Минобороны сообщило о разведактивности у российских границ за неделю

За прошедшую неделю российскими военными было зафиксировано 14 случаев ведения аэроразведки вдоль границ России. Об этом сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".
Также, по данным издания, для предотвращения нарушения границ Российской Федерации в воздух трижды поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
Ранее военное ведомство сообщило, что на опытно-боевое дежурство заступили новейшие лазерные комплексы "Пересвет".
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