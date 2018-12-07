Отец Нурмагомедова рассказал, где и когда может пройти бой с Мейвезером

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, поединок может состояться на "Ахмат-арене" в мае следующего года.

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мейвезером может состояться на стадионе "Ахмат-арена" в Грозном 4 мая следующего года. Об этом в интервью "Известиям" сообщил отец спортсмена Абдулманап.

— Бой Хабиба с Мейвезером возможен. Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но и очень серьёзным инвесторам. Поединок может состояться на 30-тысячной "Ахмат-арене" в Грозном 4 мая, — рассказал он.

По словам Нурмагомедова-старшего, если Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицирует Хабиба более чем на девять месяцев, то освободившееся время можно будет потратить на подготовку к бою с Мейвезером, а в турнирах UFC он сможет принять участие только через 11 месяцев. Если срок дисквалификации составит полгода, то Хабиб сможет принять участие в турнире UFC 7 апреля.

Ранее Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера. Американский боксёр согласился. Российский спортсмен предложил провести поединок в Москве на стадионе "Лужники". Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что проведение этого боя в России невозможно, но выразил готовность организовать поединок в Грозном, если организаторы решат устроить его там.