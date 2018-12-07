СМИ: Трамп решил назначить Нойерт постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру представителя Госдепа Хизер Нойерт на пост постпреда США при ООН. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным Fox News, о своём выборе президент США официально объявит в пятницу, 7 декабря. Ранее сам Трамп заявлял, что примет решение по кандидатуре постпреда к концу года.

Напомним, занимавшая этот пост Никки Хейли ранее заявила о своей отставке. Дипломат считает, что на этом месте её должны сменить новые люди. СМИ сообщали, что Трамп рассматривает кандидатуру Нойерт на должность постпреда.