Пусковой стол для тяжёлой ракеты "Ангара" начнут строить в 2019 году

Второй старт на космодроме Восточный будет рассчитан на 10 запусков ракеты "Ангара" в год.

Основные работы по возведению пускового стола для тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный начнутся в 2019 году.

— Полномасштабные работы по строительству пускового стола для "Ангары" будут развёрнуты уже в 2019 году. Сейчас ведутся различные подготовительные работы, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, все работы по строительству второго старта на космодроме ведутся в соответствии с графиком. Новый комплекс будет рассчитан на 10 пусков тяжёлых и лёгких ракет "Ангара" в год.

Как писал ранее Лайф, контракт на строительство второго стартового комплекса на космодроме Восточный был подписан в начале октября нынешнего года. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, первый запуск с нового старта планируется провести в 2023 году.