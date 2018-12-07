Полторак заявил, что ВМС Украины продолжат пользоваться Керченским проливом

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВМС страны не отказываются "от права проходить через Керченский пролив и присутствовать в Азовском море" и при необходимости готовы совершать такие переходы.

— Когда мы будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротации наших подразделений, будем осуществлять такие же проходы с соблюдением всех международных норм и прав, — сказал министр в эфире канала "Прямой", отметив, что "прямо сегодня никто никуда не ходит".

Полторак выразил надежду, что к "тому времени" давление Запада на Россию в связи с инцидентом 25 ноября даст Москве "понять, что она не выполняет международные обязательства".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего они были арестованы.