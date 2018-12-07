Генассамблея ООН отклонила резолюцию США, осуждающую ХАМАС

Против документа проголосовало 87 стран, включая Россию, страны Латинской Америки и арабские государства.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против проекта резолюции, осуждающего деятельность палестинского движения ХАМАС, предложенного США.

В документе предлагалось осудить ХАМАС "за постоянные запуски ракет на израильскую территорию", которые подвергают риску гражданское население. Кроме того, в резолюции содержался призыв ко всем конфликтующим в Палестине сторонам прекратить "провокационные и насильственные действия", в том числе с использованием воздушных или зажигательных приспособлений.

Против документа проголосовало 87 стран, включая Россию, государства Латинской Америки и арабские страны. Европейские страны выступили за резолюцию только после того, как в неё был внесён пункт с призывом к объединению палестинских сторон при посредничестве Египта. Вместо отклонённой резолюции Ирландия предложила документ, призывающий к миру на Ближнем Востоке, который был принят абсолютным большинством голосов, несмотря на то, что постпред Израиля при ООН Дани Данон назвал его антиизраильским.

Перед голосованием постпред США при ООН Никки Хейли активно призывала участников Генассамблеи принять решение по резолюции абсолютным большинством голосов, а не двумя третями, однако у неё ничего не вышло. В свою очередь, наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур после голосования заявил, что "сегодня им удалось предотвратить несправедливость".