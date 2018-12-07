Страны ОПЕК не смогли договориться о снижении добычи нефти

Министры стран — членов ОПЕК не смогли прийти к общему решению в вопросе сокращения нефтедобычи в 2019 году на прошедшем в Вене заседании организации. Обсуждение вопроса продолжится завтра с участием стран — не членов картеля, в том числе России. Об этом сообщает ТАСС.

Нынешнее собрание длилось более пяти часов, однако, вопреки предположениям экспертов, никакого конкретного решения на нём выработано не было. Участники организации сходятся во мнении, что добычу сырья в рамках альянса ОПЕК+ снижать надо, однако договориться, как распределять квоты, они пока не смогли.

Главным камнем преткновения в этом вопросе является общий объём рекомендованного сокращения, которое озвучил мониторинговый комитет альянса — один миллион баррелей в сутки. В картеле считают, что страны, не участвующие в ОПЕК, должны взять на себя треть этого объёма, как во время аналогичного снижения добычи в 2017 году. Тогда 300 тысяч баррелей в сутки из общей квоты пришлось на Россию.

Однако в этом году Минэнерго РФ пока не подтвердило готовность пойти на такой же шаг. А находящийся под санкциями США Иран заявил, что не собирается снижать объёмы добычи чёрного золота до снятия ограничений.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих выразил надежду, что консенсус может быть достигнут на завтрашнем заседании.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent резко упала в цене на фоне встречи министров ОПЕК.