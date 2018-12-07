В России более 70% родителей считают Интернет опасным для детей

45% родителей уверены, что дети пользуются компьютером исключительно ради развлечения.

Большинство российских родителей считают, что Интернет вреден для детей в целом, а большинство детей-подростков уверены в обратном. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

— По мнению большинства родителей (72%), Интернет — это опасная среда для детей. Две трети подростков (67%) понимают, что в Интернете есть опасный контент, при этом каждый третий считает, что информация из Сети не может принести пользователям реального вреда, — приводит слова авторов работы ТАСС.

При этом 55% родителей не отрицают, что в Интернете есть полезная информация для детей, а 90% подростков заявили о пользе современных гаджетов в повседневной жизни. Кроме того, 76% опрошенных подростков используют несколько источников информации, чтобы составить объективную картину события, а 24% полностью доверяют тем или иным источникам.

45% родителей уверены, что дети используют компьютеры исключительно для развлечений. При этом лишь 20% подростков ответили, что используют цифровые устройства для развлечений.