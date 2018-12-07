За 6 лет не нашли шпионов. Земан раскритиковал работу контрразведки Чехии

При этом годовой бюджет Службы безопасности и информации составляет три миллиарда крон (около €115 млн).

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал работу Службы безопасности и информации, заявив, что контрразведка за шесть лет его нахождения у власти не обнаружила ни одного иностранного шпиона.

— Надеюсь, что не раскрываю никакой иной государственной тайны, кроме того, что Служба безопасности и информации непригодна, — сказал он в эфире TV Barrandov.

По словам Земана, СБИ также ошибочно информировала его об отсутствии пособников террористов в мусульманской общине страны, глава которой позже был обвинён в поддержке и финансировании терроризма.