Поспорили о военном положении. Депутаты Рады подрались в прямом эфире

На Украине депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире парламентского телеканала.

Конфликт произошёл между депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Олегом Барной и внефракционным депутатом Юрием Левченко после того, как первый высказал мнение, что политики, не участвовавшие в АТО, не имеют права высказываться о введении военного положения и бюджете страны.

В ответ на это Левченко назвал Барну "прислужником олигархата" и добавил, что он "показал свой уровень как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве". После чего Барна ударил своего оппонента, повалил его на пол и вышел из студии.