В Комсомольске проверяют сообщения о нападении врача со стулом на пациента

Пациент, с которым у врача случился конфликт, был до этого доставлен в больницу с переломом бедра.

Полиция Комсомольска-на-Амуре проводит проверку информации о том, что в одной из местных больниц врач ударил пациента табуретом.

Ранее местные СМИ сообщали, что в больнице № 7 Комсомольска-на-Амуре между врачом и пациентом с переломом бедра произошёл конфликт, в ходе которого первый ударил второго табуреткой.

Как сообщает РИА "Новости", представители УМВД РФ по Хабаровскому краю отказались уточнять детали инцидента, однако подтвердили, что полиция проводит проверку по данному факту.