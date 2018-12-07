В Комсомольске проверяют сообщения о нападении врача со стулом на пациента

Полиция Комсомольска-на-Амуре проводит проверку информации о том, что в одной из местных больниц врач ударил пациента табуретом.
Ранее местные СМИ сообщали, что в больнице № 7 Комсомольска-на-Амуре между врачом и пациентом с переломом бедра произошёл конфликт, в ходе которого первый ударил второго табуреткой.
Как сообщает РИА "Новости", представители УМВД РФ по Хабаровскому краю отказались уточнять детали инцидента, однако подтвердили, что полиция проводит проверку по данному факту.
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