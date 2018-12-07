Облачно и местами снежно будет в Москве 7 декабря

Температура воздуха в Москве днём 7 декабря составит –3...–5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –7...–9 градусов. Синоптики также предупреждают о гололёде на дорогах.

По данным центра "Фобос", небо над столицей будет облачным, однако сильных осадков не предвидится. Также ожидается ветер скоростью 2–7 м/c, атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Не стоит ждать серьёзного снегопада в субботу, а вот в воскресенье столицу ожидает новая порция снега, в начале новой недели сугробы вырастут до 16–18 см.