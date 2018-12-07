Кики-челлендж, K-pop, футбол и феминизм. YouTube подвёл итоги 2018 года

Видеохостинг YouTube подвёл итоги 2018 года и опубликовал ролик серии YouTube Rewind, в котором собраны мемы, личности и ролики, которые вызвали резонанс в уходящем году.

Так, в видео упоминается южнокорейский музыкальный жанр K-pop, флешмоб "Кики-челлендж", футбол, феминизм, кулинарные блоги и запущенный в космос автомобиль Tesla.

За 10 часов ролик набрал 14,5 миллиона просмотров и 636 тысяч лайков. Число дизлайков уже превысило миллион.