Лавров: Визит Ципраса позволит вернуть диалог РФ и Греции в нормальное русло

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал своевременным и важным визит премьера Греции Алексиса Ципраса в Россию. По словам министра, переговоры в Москве позволят нормализовать диалог между странами.

— Исходим из того, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым позволят вернуть двусторонний диалог в нормальное русло, — сказал Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что реальных препятствий, которые мешали бы развитию российско-греческих отношений, нет. По словам Лаврова, Москве и Афинам нужно выйти на "новые рубежи взаимодействия".

— По-прежнему считаем Грецию важным партнёром в деле поддержания мира и стабильности в Европе — в частности, в регионе Восточного Средиземноморья и на Балканах, — добавил он.

Напомним, официальная часть визита Ципраса начинается 7 декабря. Греческий премьер встретится с Владимиром Путиным, также проведёт переговоры с Дмитрием Медведевым. Будут подниматься вопросы торговли, туризма, судоходства и энергетики, ситуация в Сирии, кипрский вопрос. Ожидается, что политики подпишут ряд документов.