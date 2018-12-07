Трамп заявил, что заключит торговую сделку с Китаем за 90 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин и Вашингтон смогут заключить торговую сделку в течение следующих 90 дней. Об этом он написал в "Твиттере".

— Сообщение из Китая: "Команды обеих сторон в настоящее время благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют. Мы полностью уверены в том, что соглашение (торговое. — Прим. Лайфа) может быть заключено в течение следующих 90 дней". Я согласен, — написал он.

Ранее на полях саммита G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились, что в течение ближайших трёх месяцев предпримут попытки заключить торговое соглашение. При этом Трамп заявил, что, в случае если оно не будет заключено, США введут масштабные импортные пошлины на китайские товары.