Директор детского дома в Магаданской области избил двух своих подопечных

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Директор детского дома в Магаданской области избил двух своих подопечных

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Фото: © Pixabay/MadalinCalita

Директора детского дома в посёлке Ола Магаданской области подозревают в избиении двоих детей. Следователи возбудили уголовное дело, региональная прокуратура начала проверку.

— Установлено, что директор учреждения в ноябре 2018 года применил физическую силу в отношении двух несовершеннолетних воспитанников 2002 и 2008 года рождения, — говорится в сообщении прокуратуры Магаданской области.

К проверке привлекли специалистов Министерства образования Магаданской области, органов опеки и попечительства.

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