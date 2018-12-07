Директор детского дома в Магаданской области избил двух своих подопечных

Директора детского дома в посёлке Ола Магаданской области подозревают в избиении двоих детей. Следователи возбудили уголовное дело, региональная прокуратура начала проверку.
— Установлено, что директор учреждения в ноябре 2018 года применил физическую силу в отношении двух несовершеннолетних воспитанников 2002 и 2008 года рождения, — говорится в сообщении прокуратуры Магаданской области.
К проверке привлекли специалистов Министерства образования Магаданской области, органов опеки и попечительства.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени