США впервые за 75 лет экспортировали больше нефти, чем импортировали

Однако в дальнейшем, согласно прогнозам, Вашингтон будет всё же больше закупать нефть, чем продавать.

На прошлой неделе США продавали на 211 тысяч баррелей нефти в день больше, чем покупали. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные американского Минэнерго.

Такое произошло впервые за 75 лет. Этому поспособствовало краткосрочное снижение импорта и одновременный рост экспорта. Как предполагают эксперты, с учётом волатильности на сырьевых рынках, в дальнейшем США будут больше покупать нефть, чем продавать.

— Из-за того что изменения носят поступательный характер, я не думаю, что это приведёт к настоящей революции. Но надо думать, что ОПЕК примет это к сведению, размышляя о сокращении добычи, — приводит Bloomberg слова президента компании Strategic Energy & Economic Research Майкла Линча.

По мнению аналитиков, США могут поставить новый рекорд по добыче нефти уже в следующем году — более 12 миллионов баррелей нефти в сутки.