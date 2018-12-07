Два человека пострадали при взрыве газа на предприятии под Саратовом

Два человека получили травмы при взрыве газового баллона на предприятии в городе Балаково Саратовской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Инцидент произошёл в 06:30 по местному времени (05:30 мск). Из-за пожара в гараже ООО "Сельхозтехника", по предварительным данным, взорвался баллон. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Двое рабочих с ожогами средней степени тяжести госпитализированы.
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