Два человека пострадали при взрыве газа на предприятии под Саратовом

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Два человека пострадали при взрыве газа на предприятии под Саратовом

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Два человека получили травмы при взрыве газового баллона на предприятии в городе Балаково Саратовской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл в 06:30 по местному времени (05:30 мск). Из-за пожара в гараже ООО "Сельхозтехника", по предварительным данным, взорвался баллон. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Двое рабочих с ожогами средней степени тяжести госпитализированы.

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