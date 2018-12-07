Ночь чудес. Депутат просит разрешить продажу шампанского в Новый год

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.

— Повышенный спрос населения на игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь при установленном запрете на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает чёрный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукции, — приводит текст обращения RT.

Согласно действующему законодательству, розничная продажа алкогольной продукции запрещена с 23:00 до 8:00 по местному времени. Предложенная норма позволит не допустить покупки контрафактного спиртного, из-за которого увеличивается число тяжёлых отравлений в новогодние праздники.