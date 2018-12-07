Лавров обвинил НАТО и Евросоюз в обострении ситуации на Балканах

По словам министра, Москва встревожена грубейшим вмешательством во внутренние дела Македонии и ущемлением прав боснийских сербов.

Россия обеспокоена наращиванием усилий НАТО и ЕС по дальнейшему "освоению" Балкан, которое способствует будущей дестабилизации безопасности Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".

— Положение на Балканах вызывает обеспокоенность... От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем, — отметил министр.

По оценке Лаврова, действия НАТО и ЕС приведут к появлению новых разделительных линий и росту напряжённости в регионе. Министр считает, что главным очагом нестабильности остаётся Косово. Отдельно глава МИД указал на то, что Россия обеспокоена грубейшим вмешательством США и Евросоюза во внутренние дела Македонии и ущемлением прав боснийских сербов.