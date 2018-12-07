Два жителя Кузбасса насмерть замёрзли из-за 40-градусных морозов

Читайте также

Два жителя Кузбасса насмерть замёрзли из-за 40-градусных морозов

3

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

К настоящему моменту в Кемеровской области госпитализировано из-за холода 13 человек.

Двое жителей Кузбасса — в Юрге и Кемерове — замёрзли насмерть из-за сильнейших морозов в регионе. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны здоровья населения, добавив, что за прошедшие сутки ещё по меньшей мере 20 человек пострадало.

— За минувшие сутки 22 человека обратились с холодовыми травмами в медорганизации Кемеровской области, — говорится в сообщении. — Госпитализировано 13 человек.

На этой неделе в Кузбассе сильно похолодало. В ночь на 6 и 7 декабря в регионе были зафиксированы 40-градусные морозы. Сегодня днём в области ожидается до –27 градусов, ночью — до –32.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×