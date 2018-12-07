Два жителя Кузбасса насмерть замёрзли из-за 40-градусных морозов

К настоящему моменту в Кемеровской области госпитализировано из-за холода 13 человек.

Двое жителей Кузбасса — в Юрге и Кемерове — замёрзли насмерть из-за сильнейших морозов в регионе. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны здоровья населения, добавив, что за прошедшие сутки ещё по меньшей мере 20 человек пострадало.

— За минувшие сутки 22 человека обратились с холодовыми травмами в медорганизации Кемеровской области, — говорится в сообщении. — Госпитализировано 13 человек.

На этой неделе в Кузбассе сильно похолодало. В ночь на 6 и 7 декабря в регионе были зафиксированы 40-градусные морозы. Сегодня днём в области ожидается до –27 градусов, ночью — до –32.