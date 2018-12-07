"Полтора суток без сна". На Украину не пустили четырёх российских журналисток

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили в страну четырёх журналисток из России. Об этом сообщает издание "Громадьске".

Во въезде было отказано четырём журналисткам: Елене Николаевой из издания "Старая Русь", Юлии Никитиной из "Фонтанки", Анастасии Дроздовой, журналистке сети журналистов-расследователей SCOOP, и Елене Владыкиной из газеты "Мой район".

Сведений о причинах отказа нет. Как рассказала на своей странице в "Фейсбуке" Дроздова, прежде чем отказать, её сутки продержали в аэропорту Борисполь в Киеве.