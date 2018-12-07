Комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии "Оскар-2019"

Читайте также

Комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии "Оскар-2019"

12
Актёр признался, что не хочет, чтобы в ночь чествования талантливых артистов зрители отвлекались на него из-за скандала.

Комик Кевин Харт решил отказаться от роли ведущего церемонии после возмущения аудитории его старыми гомофобными твитами. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В социальной сети Харт извинился перед ЛГБТ-сообществом за свои слова. Он уточнил, что не хочет, чтобы в ночь чествования талантливых артистов зрители отвлекались на него из-за скандала.

— Моя цель — объединять людей, а не разделять. Очень люблю и ценю академию. Я надеюсь, что мы ещё можем встретиться, — написал Харт на своей странице в "Твиттере".

Как писал Лайф, 91-я церемония вручения наград кинопремии "Оскар" состоится в феврале 2019 года в театре Dolby в Голливуде.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×