Комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии "Оскар-2019"

Актёр признался, что не хочет, чтобы в ночь чествования талантливых артистов зрители отвлекались на него из-за скандала.

Комик Кевин Харт решил отказаться от роли ведущего церемонии после возмущения аудитории его старыми гомофобными твитами. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В социальной сети Харт извинился перед ЛГБТ-сообществом за свои слова. Он уточнил, что не хочет, чтобы в ночь чествования талантливых артистов зрители отвлекались на него из-за скандала.

Kevin Hart won't apologize for past homophobic remarks, despite ultimatum from the Academy: "I chose to pass on the apology. The reason why I passed is because I’ve addressed this several times." https://t.co/VRf35N86P4 pic.twitter.com/GKToBEGjGg — Variety (@Variety) 7 декабря 2018 г.

— Моя цель — объединять людей, а не разделять. Очень люблю и ценю академию. Я надеюсь, что мы ещё можем встретиться, — написал Харт на своей странице в "Твиттере".

Как писал Лайф, 91-я церемония вручения наград кинопремии "Оскар" состоится в феврале 2019 года в театре Dolby в Голливуде.